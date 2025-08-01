«Непонятно, где собрали»: россиян призвали не покупать грибы на рынках

Покупать грибы на рынках очень опасно, лучше отдать предпочтение магазинам, так как поступающий в них товар обязательно подвергается проверке и сертификации Санэпидемстанции. При выборе грибов важно обратить внимание на конкретное место их сбора, рассказал НСН ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ им.Ломоносова Максим Дьяков.

Если грибы продают в магазине, то можно гарантировать, что это качественный товар, отметил специалист.

«На рынках непонятно, откуда их привозят и что они содержат, — добавил он. — Заявления о том, что качество грибов зависит от того, в каком регионе их собрали, — чисто рекламная история. Важен не регион, а конкретное место сбора грибов. Тяжелые металлы, радионуклиды, остатки пестицидов грибы не просто впитывают, но и аккумулируют».

Покупать грибы нужно в том случае, если человек уверен, что их собирали не где-то около дороги или химзавода, а в экологически безопасном лесу. Так, к примеру, часто грибники охотятся за своим уловом в подмосковных лесах, где много химических предприятий. В этом регионе есть лишь несколько мест, которые подходят для сбора грибов, но вычислить их непросто – нужно ориентироваться на розу ветров, объяснил миколог.

Для удобства грибников специалисты разрабатывают специальные экологические карты. Так, к примеру, в конце 90-х годов в стране закрыли сразу несколько грибоводческих предприятий. Это было связано с тем, что в поступавшем из Нижегородской области субстрате обнаружили превышение концентрации осмия – установленные нормы это вещество перешагнуло почти в 60 раз, заключил специалист.

В Роспотребнадзоре до этого россиянам напомнили, что лесные грибы надо тщательно мыть и обрабатывать в день их сбора. В ведомстве подчеркнули, что зачастую люди отравляются из-за неправильной обработки съедобных грибов и их сбора в неблагоприятных районах. Собирать их следует только вдали от дорог и промышленных предприятий. Грибы следует аккуратно срезать, а также избегать перезревших или червивых экземпляров.

Ранее россиянам рассказали об омолаживающих свойствах грибов.