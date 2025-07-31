проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали об омолаживающих свойствах грибов

Врач Болков: в грибах содержится аминокислота, которая может отсрочить старение

true
true
true
close
Kyrylo Vasyliev/Shutterstock/FOTODOM

В грибах содержится аминокислота эрготионеин, которая является потенциальным геропротектором, рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центр Пироговского Университета Михаил Болков.

Эрготионеин — природное вещество, которое человеческий организм не способен вырабатывать самостоятельно. Он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

«Для России грибы это традиционный продукт, и новые исследования относительно пользы предполагают, что эти же вещества содержатся и в наших грибах, типа лисичек, белых, подберезовиков, опят. Фактически надо понимать, что усвояемость у них не идеальная, а еще что в зоне промышленных городов они впитывают металлы и прочие загрязнения, а также надо уметь дифференцировать грибы, – даже опытные люди иногда ошибаются между съедобными и ядовитыми», — рассказал Болков.

Однако, лучше всего предотвращают старение, по словам врача, физические упражнения и правильное питание без переедания с большим содержанием ягод и зелени.

«Большая часть потенциальных геропротекторов выявлена именно в ягодах и зелени. Поэтому кроме грибов важно, чтобы рацион содержал и фрукты с овощами», – заключил врач.

Ранее врач развеяла миф о том, что солнце лечит прыщи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами