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Ученый оценил вероятность появления «тропических» акул в российских морях

Биолог Касумян: тренд на появление акул в северных широтах будет усиливаться
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Martin Prochazkacz/Shutterstock/FOTODOM

Все чаще белых акул замечают в северных широтах, в том числе у берегов Сахалина, что напрямую связано с глобальным потеплением. В ближайшее время этот тренд будет только усиливаться, но появления хищников в Черном море можно не опасаться, заявил НСН завкафедрой ихтиологии биофака МГУ им. Ломоносова Александр Касумян.

«Появление белых и других видов акул, которые преимущественно обитают в тропических зонах океана, в наших водах уже стало обычным явлением. На это влияет глобальное изменение климата, эти рыбы все чаще и чаще проникают в более северные широты», — отметил специалист, подчеркнув, что это уже становится нормой.

Делать прогнозы о том, куда акулы перекочуют в будущем году, сложно, так как климат меняется, но медленно. Однако устойчивый тренд на их миграцию сохранится, причем затронет он не только акул и других рыб, но и всех животных в целом, считает Касумян.

Что касается угрозы встретиться с акулой в Черном море, то она очень низка, считает ученый. Количество этих хищников в Средиземном море крайне невелико, переход в Черное море для них сложен, так как оно вдвое преснее Мирового океана.

«Поэтому акулы таких мест избегают», — заверил Касумян.

Напомним, до этого сообщалось , что опасные для человека белые акулы приплыли к Сахалину и стали отбирать улов у рыбаков. Так, 31 июля акула откусила почти всю тушу крупного тунца, пойманного островитянами во время промысла в Татарском проливе. На кадрах, снятых рыбаками, видно, как крупное животное с характерным плавником преследует моторную лодку, подплывая к ней по очереди с обеих сторон, и пытается доесть краденую добычу.

Ранее россиянам объяснили причины массового нашествия акул на турецкие курорты.

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