На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белые акулы приплыли к Сахалину

SakhShip: белые акулы стали отбирать улов у рыбаков на Сахалине
true
true
true

Опасные для человека белые акулы приплыли к Сахалину и стали отбирать улов у рыбаков. Об этом сообщает Telegram-канал SakhShip.

31 июля акула откусила почти всю тушу крупного тунца, пойманного островитянами во время промысла в Татарском проливе. На кадрах, снятых рыбаками, видно, как крупное животное с характерным плавником преследует моторную лодку, подплывая к ней по очереди с обеих сторон, и пытается доесть краденую добычу.

Белые акулы и рыба фугу приплыли к Сахалину из-за сильного потепления — вода прогрелась до 25℃. Как отметил замдиректора Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) Александр Буслов в комментарии для Telegram-канала Baza, такое явление происходит раз в 40 лет и на Сахалине наблюдалось в 30-х и 70-х годах XX века.

До этого на Сахалине жители КНДР выловили сельдевую и лососевую акулу. Amur Mash отмечает, что мясо этих акул имеет весьма специфический вкус. Оно очень сильно пропитано мочевиной и аммиаком.

Ранее во Флориде акула покусала спасшего ее из сетей дайвера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами