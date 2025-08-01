Опасные для человека белые акулы приплыли к Сахалину и стали отбирать улов у рыбаков. Об этом сообщает Telegram-канал SakhShip.

31 июля акула откусила почти всю тушу крупного тунца, пойманного островитянами во время промысла в Татарском проливе. На кадрах, снятых рыбаками, видно, как крупное животное с характерным плавником преследует моторную лодку, подплывая к ней по очереди с обеих сторон, и пытается доесть краденую добычу.

Белые акулы и рыба фугу приплыли к Сахалину из-за сильного потепления — вода прогрелась до 25℃. Как отметил замдиректора Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) Александр Буслов в комментарии для Telegram-канала Baza, такое явление происходит раз в 40 лет и на Сахалине наблюдалось в 30-х и 70-х годах XX века.

До этого на Сахалине жители КНДР выловили сельдевую и лососевую акулу. Amur Mash отмечает, что мясо этих акул имеет весьма специфический вкус. Оно очень сильно пропитано мочевиной и аммиаком.

Ранее во Флориде акула покусала спасшего ее из сетей дайвера.