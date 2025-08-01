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На Урале в озере Калды нашли четырехлетнего мальчика, его не спасли

На Урале четырехлетний ребенок ушел на дно озера Калды
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На Южном Урале в водоеме обнаружили четырехлетнего ребенка, спасти которого не удалось. Об этом сообщает Управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Кунашакском муниципальном округе. Ребенок ушел купаться в озеро Калды, при этом место не было оборудовано для купания. В результате мальчик не смог самостоятельно выбраться из воды, в пяти метрах от берега его заметил очевидец и обратился к спасателям.

«Реанимационные мероприятия результатов не дали», – сообщается в публикации.

Отмечается, что взрослых в этот момент рядом не было. Где они находились и разрешали ли ребенку купаться, не уточняется.

На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Волгограде мальчик чудом выжил после того, как зашел в водоем и запутался в водорослях. В какой-то момент он стал уходить под воду, но оказавшиеся рядом люди вынесли его на сушу и провели реанимационные мероприятия.

Ранее в Петербурге две сестры отпросились поплавать и ушли на дно озера.

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