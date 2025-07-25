На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге две сестры отпросились поплавать и ушли на дно озера

В Петербурге две сестры ушли на дно озера
true
true
true
close
Pexels

Школьницы из Петербурга попали в воду и не смогли выбраться из нее самостоятельно. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на Верхнем Суздальском озере. Девочки в возрасте 11 и 14 лет ушли купаться. Позже их мать обратилась к спасателям, которые отправились на поиски и спустя некоторое время обнаружили школьниц на дне, но спасти не смогли.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», обе девочки отпросились у родительницы купаться, но не вернулись.

В ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. Сейчас проводится проверка.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

В Следственном комитете призвали детей не купаться в местах, где это запрещено и рассчитывать свои силы при попытке переплыть водоем.

Ранее в Ленобласти мальчика нашли на дне карьера, его не спасли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами