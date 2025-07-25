В Петербурге две сестры отпросились поплавать и ушли на дно озера

В Петербурге две сестры ушли на дно озера

Школьницы из Петербурга попали в воду и не смогли выбраться из нее самостоятельно. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на Верхнем Суздальском озере. Девочки в возрасте 11 и 14 лет ушли купаться. Позже их мать обратилась к спасателям, которые отправились на поиски и спустя некоторое время обнаружили школьниц на дне, но спасти не смогли.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», обе девочки отпросились у родительницы купаться, но не вернулись.

В ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. Сейчас проводится проверка.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

В Следственном комитете призвали детей не купаться в местах, где это запрещено и рассчитывать свои силы при попытке переплыть водоем.

Ранее в Ленобласти мальчика нашли на дне карьера, его не спасли.