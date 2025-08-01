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Дочь Кадырова раскрыла, где провела отпуск на фоне слухов о ЧП с отцом

Айшат Кадырова рассказала, что провела отдых в турецком отеле Regnum Carya
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Магомед Чабаев/РИА Новости

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова вернулась в Грозный после отпуска и рассказала, что провела его в Турции, в пятизвездочном отеле Regnum Carya в Анталье. Информацией об этом она поделилась в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кадырова опубликовала серию снимков из отеля. По данным открытых источников, стоимость проживания в Regnum Carya в августе начинается от €1074 за ночь (около 98,7 тыс. рублей по курсу ЦБ на 1 августа).

Она отметила высокий уровень сервиса и призналась, что ее особенно впечатлил аромат сосен на пути к морю. Также, по словам Кадыровой, в отеле было много отдыхающих, что она связала с открытием новых ресторанов в комплексе Regnum The Crown и работой бассейна на крыше.

Публикация Кадыровой появилась на фоне сообщений о возможном инциденте с ее отцом. 25 июля турецкое издание GZT сообщило, что Рамзан Кадыров якобы едва не утонул в Бодруме. Официальных комментариев от главы Чечни по этому поводу не последовало.

Позже он опубликовал фотографию, на которой был запечатлен в неформальной обстановке за шахматной партией со своим сыном Ахматом, министром спорта республики. Судя по кадру, Кадыров находился не в больнице и чувствовал себя удовлетворительно.

Ранее глава Чечни отреагировал на слухи о своем здоровье.

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