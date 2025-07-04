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Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

Рамзан Кадыров заявил, что непосещение им совещаний не означает его смерть
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал распространяющиеся слухи о своем здоровье, подчеркнув, что отсутствие на совещаниях не свидетельствует о проблемах. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Если система хорошо поставлена — нет необходимости проводить совещания ежедневно. <...> По их мнению, если человек не идет на заседание — он при смерти. Не дождетесь», — сказал Кадыров в видеообращении.

Глава региона отметил, что сохраняет контроль над ситуацией и продолжает работу в дистанционном формате. Он также отверг слухи о сворачивании программ развития Чечни, заявив о верности курсу первого президента республики.

12 июня Рамзан Кадыров поздравил граждан с Днем России и назвал Чечню опорой страны. Также он заявил, что Чечня стала первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм.

Ранее Кадыров рассказал, куда обращаться насильно мобилизованным бойцам ВСУ.

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