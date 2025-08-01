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Россиянам рассказали, чем грозит клиповое мышление

ОСН: клиповое мышление приводит к низкой обучаемости и снижению интеллекта
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fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Клиповое мышление является результатом активного развития цифровой культуры и перехода человечества на гаджеты с избытком информации. Сегодня под этот формат подстраивается практически весь контент – сериалы, фильмы и так далее. В результате люди теряют способность сосредоточиться на одном источнике информации, их мозг постоянно требует новых картинок и динамики, что негативно отражается на обучаемости и уровне интеллектуального развития в целом, выяснила у экспертов Общественная служба Новостей.

Сигналом о развитии клипового мышления является неспособность концентрировать внимание на одной задаче более 15 минут, постоянное зависание в соцсетях и сложности с просмотром полнометражных фильмов. В конечном итоге это грозит потерей умения концентрироваться, снижением аналитических способностей, ослаблением эмпатии, обеднением словарного запаса и потерей коммуникативных навыков, предупреждают специалисты.

Эксперты рекомендуют найти подходы к развитию даже в условиях, когда каждый второй страдает от клипового мышления. Так, например, при необходимости запомнить новую информацию, что-то выучить, нужно постараться посмотреть на задачу под новым углом. Специалисты советуют постараться объяснить себе, что выполнение того или иного задания важно для построения карьеры, получения нового опыта и так далее.

Важно не паниковать и не расстраиваться даже в случае, если масштаб работы пугает. Нужно подавить желание «сбежать» в соцсети, и постараться воспользоваться методами тайм -менеджмента.

Также эксперты рекомендуют регулярно тренировать память, стараться удерживать в голове большие объемы информации с помощью списков дел, приложений по учету задач и различных мнемотехник. Нужно помнить, что запоминанию мешают стресс и тревожность, поэтому следует попытаться внедрить в распорядок дня медитацию – это хорошее упражнение для развития концентрации, отмечают специалисты.

Чтобы клиповое мышление приносило только пользу, важно контролировать объемы потребляемой информации, время от времени устраивать цифровой детокс, а также чаще читать книги и общаться с людьми.

До этого медицинский психолог Александра Ищук рассказала, что на фоне клипового мышления, которое требует кратких выжимок из массива информации, у зумеров могут возникать чувствительность и повышенная тревожность. По ее словам, просмотр коротких видео может провоцировать проблемы с концентрацией внимания и запоминанием. Клиповое мышление ускоряет поиск ответов на вопросы, но негативно влияет на способность абстрагироваться, анализировать и глубоко усваивать материал, подчеркнула она.

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