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В ЕАО спасли кошку, выпавшую из окна и зацепившуюся когтями за кондиционер

В Биробиджане сотрудники МЧС спасли застрявшую на кондиционере кошку
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Evgenia Terekhova/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники МЧС России спасли кошку по кличке Феня, которая при падении из окна зацепилась за блок кондиционера. Об этом сообщили в Telegram-канале управления ведомства по Еврейской автономной области (ЕАО).

«Хозяйка рассказала, что питомица прыгнула за птицей, но в последний момент ухватилась когтями за блок кондиционера, чем и сохранила себе жизнь», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что кошку спасали с помощью автолестницы. Сотрудник ведомства поднялся по ней, после чего снял «кричащую на весь двор пушистую».

В июне сотрудники московской Советской ветеринарной клиники спасли кошку по кличке Фрося, которая случайно попалась на рыболовный крючок. По данным столичной госветслужбы, она решила поиграть с удочками и снастями, пока ее хозяин собирался на рыбалку, и проколола губу крючком.

До этого в Подмосковье спасли кошку, которая просунула лапу в радиатор и застряла в нем. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб с помощью специальных инструментов расширили расстояние между пластинами и освободили животное.

Ранее пропавшую при переезде кошку случайно нашли в диване три недели спустя.

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