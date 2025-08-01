Стоматолог оценил тренд на отказ от зубных щеток в пользу палочек-мисвака

Мисвак, или сивак, – это ближневосточное и южноазиатское средство для очистки зубов. Выглядит оно как очищенная от коры палочка, которую разжевывают на волокна, а затем чистят ею зубы. Сегодня многие отказываются от зубных щеток в пользу этого способа очистки зубов, однако исследования подтверждают, что традиционные способы поддержания гигиены во рту эффективнее, заявил почетный президент стоматологической ассоциации России, директор НИИАМС Владимир Садовский Общественной Службе Новостей.

В России официальных исследований о пользе применения мисвака не проводили. Однако его эффективность оценивалась в Саудовской Аравии: в ходе исследования проверялись школьники, имевшие кариес во рту. В результате добиться статистических данных о том, что мисвак снижает кариес, не удалось, отметил врач.

«По количеству высеянных микробов эффективность у щетки, пасты и зубной нити в совокупности оказалась выше, чем у мисвака, — добавил он. — А наши коллеги из Белоруссии выяснили, что хотя мисвак действительно влияет на некоторые виды вредных бактерий и дрожжевых грибов во рту, он влияет не на все. Например, на грамотрицательные бактерии почти не влияет».

Таким образом, эффективность мисвака очень сомнительна в сравнении с современными методами ухода за ротовой полостью, отметил стоматолог. Он объяснил это тем, что волокна палочки плохо очищают межзубные промежутки, при этом высока вероятность случайно повредить десны. Если долго жевать мисвак, то есть вероятность нанести себе травму височно-нижнечелюстных суставов – по этим же причинам, например, не рекомендуется разжевывать зубочистки, напомнил Садовский.

Хотя небольшой бактерицидный эффект у мисвака все-таки есть, намного более длительное и качественное антибактериальное действие оказывает на ротовую полость ополаскиватель, который рекомендуется использовать после чистки зубов щеткой и пастой, заключил врач.

До этого эксперт в медицинской сфере, врач-стоматолог, преподаватель Алексей Антипенко также отметил, что мисвак, который многие начали использовать в качестве полноценной замены зубной щетке и пасте, не справится с этой задачей. По его словам, этот атрибут не поможет отбелить зубы, а также бороться с кариесом. Для последней цели важно скорректировать питание и использовать зубную нить. При этом при использовании мисвака можно столкнуться с проблемами, потому что нет информации о производстве этого изделия и его безопасности для здоровья.

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