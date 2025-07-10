Врач ответил, могут ли популярные палочки мисвак заменить чистку зубов щеткой

Палочки мисвак, которые многие начали использовать в качестве полноценной замены зубной щетке и пасте, не справятся с этой задачей. Об этом 360.ru рассказал эксперт в медицинской сфере, врач-стоматолог, преподаватель Алексей Антипенко.

Мисвак (или сивак) представляет собой палочку из ветвей или корней дерева Сальвадоры персидской с мягким расщепленным концом, напоминающим щетку.

«Когда не было зубных щеток и паст, мисвак был единственным и, наверное, на тот момент самым эффективным средством. Мы живем в XXI веке, поэтому такие вот экзотические штуковины могут использоваться для реконструкции древнего мира, для археологических экспериментов, как прикольный сувенир, но в повседневном быту современного человека я использовать их не рекомендую», — сказал Антипенко.

По его словам, этот атрибут не поможет отбелить зубы, а также бороться с кариесом. Для последней цели важно скорректировать питание и использовать зубную нить. При этом при использовании мисвака можно столкнуться с проблемами, потому что нет информации о производстве этого изделия и его безопасности для здоровья.

7 июля сообщалось, что в России вырос интерес к наборам для самостоятельного пломбирования зубов. За первую половину 2025 года количество объявлений о продаже таких товаров на онлайн-платформах увеличилось в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее россияне назвали самые пугающие медицинские процедуры.