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Вертолет с туристами рухнул в море у берегов Афин

ERTnews: вертолет с туристами из США упал в море у Афин

В южном пригороде Афин Вульягмени сразу после взлета вертолет с американскими туристами упал в море, передает ERTnews.

По данным телеканала, инцидент произошел около 13:00, когда вертолет отправился из аэропорта Элевсины, чтобы забрать две пары туристов из США и направиться к острову Миконос на экскурсию. Воздушное судно рухнуло прежде, чем смогло набрать высоту. Пассажиры по указанию пилота самостоятельно выбрались из кабины. Никто из пяти людей на борту не пострадал.

Как уточняется в материале, береговая охрана отреагировала на сигнал тревоги, к месту происшествия прибыли экстренные службы. Водолаз береговой охраны сплавал за вещами туристов, а вертолет собираются поднять со дна в течение двух дней.

Эксперты полагают, что он мог рухнуть из-за перегрузки или человеческой ошибки. Уже стало известно, что у воздушного судна не было сертификата на посадку на пристани.

Прошлым летом тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет рухнул в озеро. Это случилось в районе Кызларсекиси, когда воздушное судно набирало воду для тушения лесных пожаров. Пятеро членов экипажа спаслись, но вертолет затонул.

Ранее появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 с туристами.

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