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СМИ: ошибка диспетчера могла стать причиной авиакатастрофы в Вашингтоне в январе

WP: авиадиспетчера обвинили в причастности к катастрофе в Вашингтоне 29 января
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что авиакатастрофа в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне в январе этого года могла произойти из-за ошибки авиадиспетчера. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

«Фуллер сообщил, что диспетчеру следовало предупредить экипаж о том, что вертолет использовал визуальное разделение и что «объекты могли столкнуться», — сказано в статье.

По данным журналистов, на этой неделе в США проходят слушания Национального совета по безопасности на транспорте, расследующего причины случившегося.

Столкновение пассажирского самолета, следовавшего из штата Канзас, и военного вертолета в небе над американской столицей произошло 30 января. В тот момент лайнер заходил на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана.

После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. При этом на борту самолета находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров, включая спортсменов и тренеров сборной США по фигурному катанию. В вертолете, в свою очередь, были трое военнослужащих. Никого из них спасти не удалось.

В феврале член сената США от штата Техас Тед Круз заявил, что военный вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, летел с отключенной системой безопасности. По его словам, в момент аварии на вертолете не работала система автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B). При этом законодатель выразил уверенность, что у пилотов не было причин отключать оборудование.

Ранее стали известны подробности о действиях экипажа Black Hawk, разбившегося в США.

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