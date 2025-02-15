Стали известны подробности о действиях экипажа Black Hawk, разбившегося в США

CBS: экипаж Black Hawk мог не услышать диспетчера перед катастрофой в Вашингтоне

Члены экипажа вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским лайнером в небе над Вашингтоном, могли не услышать указания диспетчера пройти позади самолета. Об этом сообщил телеканал CBS, сославшись на следователей.

В материале отмечается, что рекомендация диспетчера поступила за 17 секунд до катастрофы. При этом ее слышно на записях с бортовых самописцев, извлеченных из обоих воздушных судов.

«Экипаж <…> мог не услышать указаний <…> пройти позади самолета», — говорится в публикации.

Следователи не исключили, что в тот момент пилоты Black Hawk нажали клавишу микрофона. Именно поэтому они и могли пропустить сообщение от диспетчера.

Столкновение пассажирского самолета, следовавшего из штата Канзас, и военного вертолета в небе над американской столицей произошло 30 января. В тот момент лайнер заходил на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана.

После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. При этом на борту самолета находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров, включая спортсменов и тренеров сборной США по фигурному катанию. В вертолете, в свою очередь, были трое военнослужащих. Никого из них спасти не удалось.

Ранее в США рассказали, сколько времени может занять выяснение причин авиакатастрофы с участием Black Hawk и пассажирского лайнера.