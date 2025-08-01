Экс-фотографа «Штабов Навального» внесли в список террористов

Экс-фотографа движения «Штабы Навального» (организация запрещена в России) Александра Струкова включили в России в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Струков Александр Алексеевич, 06.07.1993 г.р., г. Москва», — сказано в перечне.

В 2022 году в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что против фотографа возбудили уголовные дела за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма».

При этом в мае 2025 года стало известно, что в отношении Струкова возбудили еще одно уголовное дело — о публичных призывах к терроризму.

Ранее Росфинмониторинг внес бывшего вице-премьера Украины в список террористов.