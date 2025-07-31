Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Поселок Октябрьский в Белгородской области подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, в результате которой пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам главы области, мужчина получил поверхностные осколочные ранения в области живота. Его доставили в Октябрьскую районную больницу, где врачи оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась — пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

В результате удара двух беспилотников также повреждены частный дом и коммерческий объект. Оперативные службы продолжают уточнять последствия атаки.

Накануне FPV-дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю в районе села Никольское Белгородского района Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. По словам Гладкова, мужчина получил осколочные ранения ног и баротравму. Бойцы подразделения «Орлан» оказали пострадавшему первую помощь и передали бригаде скорой. Для дальнейшего лечения его везут в городскую больницу №2 г. Белгорода, заявил чиновник.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.