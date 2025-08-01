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Узбекистан ужесточил наказание за неповиновение сотрудникам ОВД и Нацгвардии

В Узбекистане в пять раз увеличили штраф за неповиновение полиции и Нацгвардии
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, который увеличивает минимальный штраф за неповиновение сотрудникам органов внутренних дел и Нацгвардии в пять раз — с 412 тыс. сумов до 2,06 млн сумов (примерно с $35 до $175). Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Узбекистана.

При повторном нарушении в течение года максимальный штраф может вырасти вдвое, а вместо него могут назначить административный арест сроком до 15 суток.

Под законными требованиями сотрудников ОВД и Нацгвардии понимаются призывы прекратить нарушение, предъявить документы, следовать или явиться в отдел внутренних дел, остановить транспорт или помочь пострадавшим.

Также под нарушением понимается любое другое неповиновение законным требованиям сотрудников ОВД, а также невыполнение законных требований других лиц, ответственных за охрану общественного порядка и защиту прав граждан.

До этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил уголовную ответственность за лайки в соцсетях. По информации Генеральной прокуратуры страны, уголовное наказание за лайки и эмодзи в социальных сетях получили не менее 500 человек, в том числе представители СМИ.

Ранее в Узбекистане заменили 40 заимствованных слов узбекскими аналогами.

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