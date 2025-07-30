В Узбекистане заменили 40 заимствованных слов узбекскими аналогами

В Узбекистане заменили 40 иностранных слов на узбекские аналоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу академии наук страны.

Сообщается, что перечень измененных слов, в частности, вошли пришедшие с Запада слова «аванс», «айсберг», «коридор», «лидер», «пароль», «челлендж», «шуруп», «навигатор». В свою очередь, среди слов из русского языка были заменены «отвертка», «доставка», «переплет», «котлован», «внедорожник».

4 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал владельцев магазинов и предприятий приступить к демонтажу вывесок на иностранных языках и отказу от использования иностранных слов и выражений в рекламе, не дожидаясь вступления в силу соответствующих положений закона о защите русского языка.

Напомним, запрет на использование иностранного языка и заимствований в вывесках и рекламе вступит в силу 1 марта 2026 года.

Депутаты предложили запретить использование иностранных слов на вывесках и в названиях жилых комплексов еще в 2023 году. В числе слов, вызвавших недовольство парламентариев, — «coffee», «sale» и «shop». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы самые популярные в России англицизмы.