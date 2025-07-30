На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Узбекистане заменили 40 заимствованных слов узбекскими аналогами

Академия наук Узбекистана: 40 иностранных слов заменены на узбекские аналоги
true
true
true
close
Collab Media/Shutterstock/FOTODOM

В Узбекистане заменили 40 иностранных слов на узбекские аналоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу академии наук страны.

Сообщается, что перечень измененных слов, в частности, вошли пришедшие с Запада слова «аванс», «айсберг», «коридор», «лидер», «пароль», «челлендж», «шуруп», «навигатор». В свою очередь, среди слов из русского языка были заменены «отвертка», «доставка», «переплет», «котлован», «внедорожник».

4 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал владельцев магазинов и предприятий приступить к демонтажу вывесок на иностранных языках и отказу от использования иностранных слов и выражений в рекламе, не дожидаясь вступления в силу соответствующих положений закона о защите русского языка.

Напомним, запрет на использование иностранного языка и заимствований в вывесках и рекламе вступит в силу 1 марта 2026 года.

Депутаты предложили запретить использование иностранных слов на вывесках и в названиях жилых комплексов еще в 2023 году. В числе слов, вызвавших недовольство парламентариев, — «coffee», «sale» и «shop». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы самые популярные в России англицизмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами