В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил уголовную ответственность за лайки в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает РИА Новости.

«Закон «О внесении дополнений в Уголовный Кодекс Таджикистана» отменяет уголовную ответственность «за размещение лайка или иного знака в соцсетях», — отмечается в публикации.

Рахмон раскритиковал эту статью уоловного кодекса во время ежегодного послания парламенту в декабре прошлого года. По информации Генеральной прокуратуры страны, уголовное наказание за лайки и эмодзи в социальных сетях получили не менее 500 человек, в том числе представители СМИ.

До этого гендиректор АНО «Белый интернет», член Совета по правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко заявила, что пользователям нужно внимательнее выбирать эмодзи и стикеры в переписке, так как судебная практика стала настороженно следить за этой сферой. По ее словам, состав преступления прослеживается, в том числе, в использовании стикеров и смайлов с экстремистскими призывами, фашистской символикой. Иногда эмодзи также можно приравнять к соучастию в преступлении.

Ранее в России суд признал эмодзи эквивалентом подписи под документом.