В Петербурге на видео попал водитель, который сбил пешехода и перевернулся на крышу

В Петербурге пешеход попал в больницу после ДТП с перевернувшимся Omoda

В Петербурге произошло ДТП с перевернувшимся автомобилем. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Петровском проспекте. По данным портала, 48-летний пешеход открыл дверь машины марки Hyundai и стоял около нее. В этот момент рядом появился Omoda с 40-летним мужчиной за рулем.

Водитель снес пешехода, но после этого не остановился. Машина врезалась в BMW рядом и перевернулась на крышу.

На кадрах с места инцидента видно, что передняя часть Omoda получила серьезные повреждения, BMW также потребуется ремонт.

В результате пешеходу понадобилась помощь медиков, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Водителя Omoda также пострадал, он попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

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