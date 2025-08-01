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В Петербурге на видео попал водитель, который сбил пешехода и перевернулся на крышу

В Петербурге пешеход попал в больницу после ДТП с перевернувшимся Omoda
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ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/VK

В Петербурге произошло ДТП с перевернувшимся автомобилем. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Петровском проспекте. По данным портала, 48-летний пешеход открыл дверь машины марки Hyundai и стоял около нее. В этот момент рядом появился Omoda с 40-летним мужчиной за рулем.

Водитель снес пешехода, но после этого не остановился. Машина врезалась в BMW рядом и перевернулась на крышу.

На кадрах с места инцидента видно, что передняя часть Omoda получила серьезные повреждения, BMW также потребуется ремонт.

В результате пешеходу понадобилась помощь медиков, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Водителя Omoda также пострадал, он попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Пензенской области шесть человек получили серьезные травмы в аварии с участием двух машин, никого из пострадавших спасти не удалось.

Ранее массовое ДТП парализовало северо-восток Москвы.

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