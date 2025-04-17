На видео попало, как олень с «потрясающими» рогами выбежал на дорогу в Приморье

В Приморье на видео попало, как красавец-олень выбежал на проезжую часть

В Приморском крае олень выбежал на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Роскошный олень выскочил на дорогу в Приморье. Красавца с потрясающими рогами заметили между селами Отрадное и Многоудобное. Он перепрыгнул трассу и махнул хвостиком на прощание», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как олень бежит по проезжей части, а потом сворачивает с дороги.

По информации источника, автор видео остался «в восторге» от увиденного.

До этого сообщалось, что в Дзержинске мотоцикл загорелся после столкновения с автомобилем. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где в него врезается мотоцикл, который отлетает в сторону. На записи сначала видны искры, после чего транспорт начинает гореть. Водитель мотоцикла получил травмы.

Ранее петербуржец с ружьем перегородил дорогу BMW и штурмовал автобус из-за ревности.