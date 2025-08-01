Локомотив сошел с рельсов на перегоне в Красноярском крае

Секция локомотива грузового поезда сошла с рельсов между станциями Решоты и Ключи Красноярской железной дороги. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел около полудня по местному времени в Нижнеингашском районе Красноярского края. Сейчас на участке идут восстановительные работы.

«На участке пути организовано проведение восстановительных работ, ожидаются задержки в движении поездов», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, Иланская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности на железной дороге и технического состояния путей.

На прошлой неделе в Хабаровском крае маневровый тепловоз сошел с рельсов и опрокинулся. Авария произошла на железнодорожных подъездных путях необщего пользования Амурской ТЭЦ-1 в городе Амурске. Машинист поезда объединил локомотив с груженными углем полувагонами и следовал в место разгрузки. По имеющимся предварительным данным, им не соблюдались правила безопасности.

Ранее несколько человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Германии.