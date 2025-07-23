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В Хабаровском крае опрокинулся маневровый тепловоз

Прокуратура: в Хабаровском крае сошел с рельсов и опрокинулся маневровый тепловоз
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В Хабаровском крае маневровый тепловоз сошел с рельсов и опрокинулся. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Авария произошла на железнодорожных подъездных путях необщего пользования Амурской ТЭЦ-1 в городе Амурске. Машинист поезда объединил локомотив с груженными углем полувагонами и следовал в место разгрузки. По имеющимся предварительным данным, им не соблюдались правила безопасности.

В результате происшествия пострадавших нет, повреждены локомотив, железнодорожная и сопутствующая инфраструктура.

Правоохранительные и контролирующие органы устанавливают обстоятельства аварии.

12 июля сообщалось, что в Приморском крае грузовой поезд частично сошел с рельсов.

7 июля в Кургане сошел с рельсов порожний вагон грузового поезда. К месту инцидента был направлен восстановительный поезд.

Ранее в Румынии сошел с рельсов поезд с бензином.

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