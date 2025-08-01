На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кит выполнил «свечку» перед туристами на Курилах

SakhShip: кит почти полностью выпрыгнул из воды перед туристами на Итурупе
true
true
true

Огромный кит почти полностью поднялся над водой перед туристами на Итурупе. Кадры с животным приводит Telegram-канал SakhShip.

Кит проплыл перед туристами несколько раз, показав и хвост, и туловище, и голову.

По всей вероятности, на камеру попал горбатый кит, который водится в акватории Курил. Животные делают «свечку», поднимаясь над водой в вертикальном положении и оставляя в воде хвост, чтобы осмотреться, избавиться от паразитов и, возможно, отдохнуть.

Опубликовавший ролик туроператор отметил, что за последнюю неделю китов на Итурупе видели три раза.

До этого белые акулы стали отбирать улов у рыбаков на Сахалине.

31 июля акула откусила почти всю тушу крупного тунца, пойманного островитянами во время промысла в Татарском проливе. На кадрах, снятых рыбаками, видно, как крупное животное с характерным плавником преследует моторную лодку, подплывая к ней по очереди с обеих сторон, и пытается доесть краденую добычу.

Ранее в акватории Курил обнаружили не менее 10 новых для науки видов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами