Кит выполнил «свечку» перед туристами на Курилах

SakhShip: кит почти полностью выпрыгнул из воды перед туристами на Итурупе

Огромный кит почти полностью поднялся над водой перед туристами на Итурупе. Кадры с животным приводит Telegram-канал SakhShip.

Кит проплыл перед туристами несколько раз, показав и хвост, и туловище, и голову.

По всей вероятности, на камеру попал горбатый кит, который водится в акватории Курил. Животные делают «свечку», поднимаясь над водой в вертикальном положении и оставляя в воде хвост, чтобы осмотреться, избавиться от паразитов и, возможно, отдохнуть.

Опубликовавший ролик туроператор отметил, что за последнюю неделю китов на Итурупе видели три раза.

До этого белые акулы стали отбирать улов у рыбаков на Сахалине.

31 июля акула откусила почти всю тушу крупного тунца, пойманного островитянами во время промысла в Татарском проливе. На кадрах, снятых рыбаками, видно, как крупное животное с характерным плавником преследует моторную лодку, подплывая к ней по очереди с обеих сторон, и пытается доесть краденую добычу.

Ранее в акватории Курил обнаружили не менее 10 новых для науки видов.