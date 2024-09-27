Новые виды морских червей обнаружили в акватории Курил

Ученые обнаружили в акватории Курил не менее 10 новых видов полихет — многощетинковых морских червей, заявил старший научный сотрудник лаборатории эмбриологии ННЦМБ ДВО РАН Василий Радашевский. Об этом сообщает ТАСС.

Новые виды морских червей обнаружили в рамках экспедиции в акваторию Курильских островов, говорится в публикации. Обширные поселения образцов нашли на защищенной пологой литорали острова Симушир.

Также в рамках экспедиции ученые выявили новые для науки виды других микроскопических беспозвоночных, более подробно о которых будет известно после анализов.

Накануне ученые наткнулись на рыб с ногами (Lepidotrigla papilio) во время поездки в морскую биологическую лабораторию в Массачусетсе. Они увидели, что другие животные следуют за рыбами с ногами, по-видимому, из-за их навыков в обнаружении добычи на морском дне. В лаборатории ученые подтвердили, что «морские птицы» могут обнаруживать добычу и даже отдельные молекулы на дне.

Ранее ученые выяснили, что осьминоги бьют рыбу во время совместной охоты.