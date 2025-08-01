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В Ленобласти задержан мужчина, напавший на отдыхающего у озера из-за кольца

В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении на человека у озера
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Подозреваемого в нападении с ножом на человека в Ленобласти задержали. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Предполагаемым злоумышленником стал 38-летний уроженец Карелии, его нашли во Всеволожске. По версии следствия, пострадавшему он нанес не менее восьми ножевых ранений.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следственным органом возбуждено ходатайство перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел на Колтушском озере. По данным местных СМИ, пострадавший отдыхал в компании друзей около водоема. Окунувшись в озеро, он столкнулся с другим пловцом и обронил кольцо. Мужчина попросил незнакомца помочь с поисками, но тот проявил агрессию и напал с ножом.

Ранее в Саратовской области женщина под наркотиками изрезала ножом возлюбленного.

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