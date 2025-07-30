Россиянка под наркотиками напала с ножом на сожителя

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая изрезала ножом возлюбленного. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 3 июня в Марксе. 41-летняя обвиняемая поссорилась со своим приятелем и дважды ударила его ножом. Спасти 32-летнего пострадавшего не удалось.

Нападавшую задержали, выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигурантке может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Амурской области сосед напал с ножом на пенсионерку из-за сигареты. 34-летний обвиняемый пришел к 67-летней соседке, чтобы попросить у нее сигарет. Женщина начала оскорблять незваного гостя, в ходе ссоры пьяный мужчина схватил нож и несколько раз ударил им женщину в область грудной клетки. Спрятав орудие преступления в шкафу, он скрылся с места преступления. Пострадавшую спасти не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее нижегородка ранила ножом партнера за то, что он уделял ей мало внимания.