В Ленобласти потасовка на озере из-за кольца переросла в поножовщину

На Колтушском озере мужчина напал с ножом на двух из-за потерянного кольца

На Колтушском озере в Ленинградской области мужчина устроил поножовщину после конфликта с другими отдыхающими. Об этом сообщили очевидцы «Mash на Мойке»

По данным канала, в разгар жары на озере отдыхала компания друзей. Один из них — 25-летний молодой человек по имени Парвиз— зашел в воду и случайно столкнулся с другим пловцом, при этом обронил кольцо. Он обратился с просьбой помочь в поиске украшения, однако второй отдыхающий воспринял это агрессивно.

По информации источника, между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый достал нож и несколько раз ударил Парвиза в лицо и тело. На помощь другу бросился 31-летний Ислам, однако получил ножевое ранение в пах. После нападения подозреваемый вместе с компанией скрылся с места происшествия.

Прибывшие медики увезли Парвиза без признаков жизни. Второго пострадавшего доставили в больницу с сильной кровопотерей, за его жизнь борются врачи. Самого нападавшего разыскивают правоохранительные органы.

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