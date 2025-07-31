На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти потасовка на озере из-за кольца переросла в поножовщину

На Колтушском озере мужчина напал с ножом на двух из-за потерянного кольца
true
true
true
close
pexels.com

На Колтушском озере в Ленинградской области мужчина устроил поножовщину после конфликта с другими отдыхающими. Об этом сообщили очевидцы «Mash на Мойке»

По данным канала, в разгар жары на озере отдыхала компания друзей. Один из них — 25-летний молодой человек по имени Парвиз— зашел в воду и случайно столкнулся с другим пловцом, при этом обронил кольцо. Он обратился с просьбой помочь в поиске украшения, однако второй отдыхающий воспринял это агрессивно.

По информации источника, между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый достал нож и несколько раз ударил Парвиза в лицо и тело. На помощь другу бросился 31-летний Ислам, однако получил ножевое ранение в пах. После нападения подозреваемый вместе с компанией скрылся с места происшествия.

Прибывшие медики увезли Парвиза без признаков жизни. Второго пострадавшего доставили в больницу с сильной кровопотерей, за его жизнь борются врачи. Самого нападавшего разыскивают правоохранительные органы.

Ранее екатеринбурженка порезала пассажира автобуса после драки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами