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Врач рассказала, в какое время дня можно выпить последнюю чашку кофе

Terra: последнюю чашку кофе нужно выпивать за шесть часов до сна
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Shutterstock/FOTODOM

Кофе может мешать засыпанию, если последнюю чашку напитка человек выпивает менее, чем за шесть часов до сна. Об этом предупредила диетолог Аманда Фигейредо из Университета Сан-Паулу в интервью изданию Terra.

Кофеин является стимулятором центральной нервной системы — он повышает умственную и физическую работоспособность, снижает чувство усталости. Однако это вещество также блокирует выработку мелатонина — гормона сна, что провоцирует сложности с засыпанием.

По словам специалиста, период полувыведения кофеина из организма составляет от четырех до шести часов — именно столько времени требуется, чтобы уровень вещества в крови снизился вдвое.

Фигейредо отметила, что реакция на кофеин во многом зависит от индивидуальных особенностей организма. На чувствительность к напитку влияют генетика, возраст, суточные биоритмы, а также прием лекарств. Поэтому «правило шести часов» не универсально для всех — оно выступает ориентировочной рекомендацией.

Ранее россиянам назвали идеальное время для кофе.

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