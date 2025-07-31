Врач рассказала, в какое время дня можно выпить последнюю чашку кофе

Terra: последнюю чашку кофе нужно выпивать за шесть часов до сна

Кофе может мешать засыпанию, если последнюю чашку напитка человек выпивает менее, чем за шесть часов до сна. Об этом предупредила диетолог Аманда Фигейредо из Университета Сан-Паулу в интервью изданию Terra.

Кофеин является стимулятором центральной нервной системы — он повышает умственную и физическую работоспособность, снижает чувство усталости. Однако это вещество также блокирует выработку мелатонина — гормона сна, что провоцирует сложности с засыпанием.

По словам специалиста, период полувыведения кофеина из организма составляет от четырех до шести часов — именно столько времени требуется, чтобы уровень вещества в крови снизился вдвое.

Фигейредо отметила, что реакция на кофеин во многом зависит от индивидуальных особенностей организма. На чувствительность к напитку влияют генетика, возраст, суточные биоритмы, а также прием лекарств. Поэтому «правило шести часов» не универсально для всех — оно выступает ориентировочной рекомендацией.

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