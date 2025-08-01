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Названы вещи, которые стоит взять с собой в поход

Специалист Кирьянов: коврик и средства защиты от насекомых стоит взять в поход
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David Pereiras/Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые собираются в поход, важно заранее составить список необходимых вещей, при этом стоит учесть погоду, маршрут и особенности местности. Об этом РИАМО рассказал директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров Modi Максим Кирьянов.

Так, он посоветовал положить в рюкзак палатку, спальник и спальный мешок, а также коврик, который повысит комфорт во время сна и защитит от холода и сырости земли. Кроме того, стоит взять средства защиты от насекомых.

«Зачастую в походе выручают именно практичные мелочи: складная посуда, дорожные емкости для бытовой химии и компактные органайзеры. Портативный аккумулятор тоже не будет лишним — он поможет всегда иметь под рукой устройство, которое заменит и фонарь, и фотокамеру, и компас. А развлечения вроде колоды карт, небольшой настольной игры или мяча добавят ярких моментов вашему приключению и укрепят командный дух», — добавил Кирьянов.

По его словам, тяжелые предметы лучше складывать в рюкзак ближе к центру спины, чтобы облегчить нагрузку, легкие и объемные вещи — вниз или по бокам. Аптечка, фонарик, дождевик или перекус должны лежать в зоне быстрого доступа, заключил эксперт.

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов до этого говорил, что россиянам стоит тщательно подготовиться к походу в лес и отмечать свое местоположение на картах, чтобы не потеряться.

Ранее сообщалось, что туристка не вернулась из похода после падения ветки секвойи на голову.

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