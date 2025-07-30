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Туристка не вернулась из похода после падения ветки секвойи на голову

В США девушка не выжила после падения на голову гигантской ветки секвойи
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В США девушка не вернулась из похода после падения на голову гигантской ветки секвойи. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Несчастный случай произошел с 29-летней Анджелой Лин, инженером-программистом Google, которая 19 июля отправилась в поход со своим парнем и двумя друзьями по тропе через рощу Туолумне в Национальном парке Йосемити.

В какой-то момент группа услышала оглушительный треск, а через пару секунд, по словам партнера Лин, Дэвида Хуа, с дерева упало несколько веток.

«Одна большая ветка ударила Анджелу, а сразу за ней — несколько более мелких», — вспоминает Хуа.

Когда он открыл глаза, то увидел, что Лин лежит на спине, а вокруг ее головы растекается лужа крови. Хуа позвонил в службу 911 и делал сердечно-легочную реанимацию, пока не приехали рейнджеры парка. Прибывшие медики сообщили, что падение ветки стало причиной мгновенного летального исхода.

«Нельзя поверить, что такое могло случиться, особенно на таком популярном маршруте», — считает американец.

Особенно странно, что в тот день не было ветра, а Анджела, по словам ее парня, всегда была очень осторожна и никогда не сходила с тропы. Мужчина назвал ее уход огромной утратой. Роща, где произошел инцидент, была закрыта для посетителей еще около недели после случившегося.

Ранее россиянка упала с кровати в отеле Таиланда и впала в кому.

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