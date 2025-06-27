Россиянам дали советы, которые помогут не потеряться в лесу

Россиянам стоит тщательно подготовиться к походу в лес и отмечать свое местоположение на картах, чтобы не потеряться. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов.

Прежде всего он призвал предупредить близких о планах, взять с собой заряженный телефон, портативную зарядку и провод, а также скачать офлайн-карты. В рюкзак важно положить теплые вещи, дождевик, налобный фонарь, аптечку, бутылку с водой и небольшой перекус. Если маршрут сложный, важно заранее зарегистрировать его в МЧС.

«В случае потери своей группы нужно остановиться на месте и начать подавать сигналы, а не пытаться найти остальных. В противном случае есть риск уйти очень далеко, и последствия могут быть трагичными», — отметил Халилов.

Если человек оказался в лесу один, эксперт посоветовал прислушиваться к окружающим звукам и идти на них.

25 июня в пресс-службе «Мособлпожспас» сообщили, что в Московской области спасатели нашли 90-летнего пенсионера, который отправился в лес за грибами и несколько часов не выходил на связь.

Ранее были названы самые грибные места в Подмосковье.