На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы, которые помогут не потеряться в лесу

Специалист Халилов: перед походом в лес важно предупредить близких о планах
close
shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит тщательно подготовиться к походу в лес и отмечать свое местоположение на картах, чтобы не потеряться. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов.

Прежде всего он призвал предупредить близких о планах, взять с собой заряженный телефон, портативную зарядку и провод, а также скачать офлайн-карты. В рюкзак важно положить теплые вещи, дождевик, налобный фонарь, аптечку, бутылку с водой и небольшой перекус. Если маршрут сложный, важно заранее зарегистрировать его в МЧС.

«В случае потери своей группы нужно остановиться на месте и начать подавать сигналы, а не пытаться найти остальных. В противном случае есть риск уйти очень далеко, и последствия могут быть трагичными», — отметил Халилов.

Если человек оказался в лесу один, эксперт посоветовал прислушиваться к окружающим звукам и идти на них.

25 июня в пресс-службе «Мособлпожспас» сообщили, что в Московской области спасатели нашли 90-летнего пенсионера, который отправился в лес за грибами и несколько часов не выходил на связь.

Ранее были названы самые грибные места в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами