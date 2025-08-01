Жителей Северной Осетии предупредили о замедлении мобильного интернета

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале предупредил о замедлении мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета», — написал он.

Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме.

«Прошу сохранять спокойствие и не реагировать на провокации», — призвал глава региона.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе обсуждают пересмотр тарифов на связь и интернет из-за ограничений, введенных в регионе по соображениям безопасности.

Выступая перед депутатами регионального Заксобрания 31 июля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей и туристов относиться к отключениям мобильного интернета как к возможности для цифрового детокса. Глава региона назвал эти ограничения, продолжающиеся более месяца, необходимой мерой для защиты от атак беспилотников.

Ранее в Совфеде рассказали, сколько наличных нужно носить с собой на случай перебоев связи.