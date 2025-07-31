В Совфеде рассказали, сколько наличных нужно носить с собой на случай перебоев связи

На случай перебоев связи и отключения мобильного интернета россиянам нужно носить с собой 500–1000 рублей наличными, чтобы иметь возможность оплатить проезд и купить продукты первой необходимости. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал сенатор Артем Шейкин.

«Отключения мобильного интернета в России — оправданная мера, которая связана с угрозой от Киева. Когда в отдельных регионах вводятся меры по ограничению интернета — в первую очередь для безопасности, — это может временно повлиять на работу банкоматов, терминалов в магазинах и других онлайн-сервисов. Многие с этим уже столкнулись. Поэтому сейчас важно быть чуть более предусмотрительными. Лучше всегда иметь с собой немного наличных — хотя бы 500–1000 рублей. Этого достаточно, чтобы спокойно оплатить проезд, купить хлеб, воду или другие самые нужные вещи. Это не повод для паники, а просто мера на всякий случай. Понимаю, что такие ситуации могут вызывать тревогу — особенно у тех, кто привык к удобным цифровым сервисам. Поэтому главная задача сейчас — обеспечить бесперебойную работу критических систем и поддержать людей, особенно уязвимые категории», — сказал он.

27 июля Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей писал, что связь и мобильный интернет отсутствуют в Красноярске вторые сутки. В публикации говорится, что люди жалуются на неработающие LTE и терминалы оплаты, а также не функционирующие в общественном транспорте валидаторы. Кроме того, массовые сбои сотовой связи зафиксированы в Бурятии, Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

Ранее эксперт рассказал россиянам про способы подготовки к отключению мобильного интернета.