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В российском регионе пересмотрят тарифы на интернет и связь из-за ограничений

В Орловской области пересмотрят тарифы на связь из-за ограничений
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Ingram Images/Global Look Press

В Орловской области обсуждают пересмотр тарифов на связь и интернет из-за ограничений, введенных в регионе по соображениям безопасности. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков, пишут «Вести».

«Мы отрабатываем развертывание сети Wi-Fi в общественных местах. Знаю, что ряд операторов уже рассылают уведомления по пересмотру тарифов. Мы сейчас с ними в прямом диалоге», — сказал глава региона.

Проблемы с интернетом и связью жители Орловской области наблюдают с 25 июля, уточняют журналисты.

Выступая перед депутатами регионального Заксобрания 31 июля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей и туристов относиться к отключениям мобильного интернета как к возможности для цифрового детокса. Глава региона назвал эти ограничения, продолжающиеся более месяца, необходимой мерой для защиты от атак беспилотников.

В качестве компенсации за неудобства власти намерены расширить сеть бесплатного Wi-Fi. Никитин сообщил о планах по выделению дополнительного финансирования и взаимодействию с бизнесом для этих целей.

Ранее в Совфеде рассказали, сколько наличных нужно носить с собой на случай перебоев связи.

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