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Названы заболевания, с которыми можно перепутать рак легких

Врач Тюрин: рак легких может замаскироваться под бронхит

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Рак легкого очень умело «маскируется» под другие заболевания, например бронхит курильщика, ХОБЛ, бронхоэктазы различного происхождения, ишемическую болезнь сердца, рассказал «Газете.Ru» главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике министерства здравоохранения РФ Игорь Тюрин.

«Чаще всего раком болеют курильщики, а они часто страдают от хронического кашля, одышки, преходящих болей в груди, отхождения мокроты, иногда даже кровохаркания. Все эти симптомы не указывают прямо на рак, но наблюдаются при бронхите курильщика, ХОБЛ, бронхоэктазах различного происхождения, ишемической болезни сердца и многих других», – объяснил врач.

Кроме того, рак легкого, как и многие другие онкологические заболевания, долгое время не сопровождается проявлениями, которые позволили бы его заподозрить.

«Легкое не болит, в нем нет нервных окончаний, которые могли бы дать сигнал пациенту, что что-то не так. Боль начинается только когда опухоль воздействует на прилежащие к легкому структуры, на грудную стенку, диафрагму, вызывает сужение бронха. Тогда у человека возникает осложнение. Например, пневмония или другие проявления, которые побуждают человека обращаться за медицинской помощью», – заключил доктор.

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