Врачи выявили у мужчины редкое осложнение рака

В Австралии у 55-летнего мужчины, проходящего лечение от рака легких, было выявлено крайне редкое осложнение, при котором злокачественные опухоли распространились на кости пальцев. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, пациент обратился в больницу после появления болезненной припухлости на одном из пальцев руки и одном пальце ноги. По словам врачей, эти участки приобрели булавовидную форму. Проведенное обследование показало, что в пораженных областях опухоль буквально заменила костную ткань.

Медики диагностировали у мужчины агрессивную форму рака, при которой метастазы распространяются в костные структуры. При этом специалисты подчеркнули, что такой тип осложнения встречается крайне редко, поскольку в костях пальцев рук и ног содержится значительно меньше костного мозга, чем в других частях тела, и опухоли обычно поражают именно его.

Сам пациент продолжает оставаться под наблюдением врачей.

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