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Ветеринар назвал правила автопутешествия с питомцем

Ветеринар Шеляков: перед автопутешествием питомца стоит показать врачу
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aurelie le moigne/Shutterstock/FOTODOM

Во время путешествия на машине с питомцем не стоит устраивать сквозняки, потому что это грозит развитием респираторных заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Перед поездкой он посоветовал показать животное ветеринару, чтобы тот подсказал, какие лекарства стоит взять с собой в дорогу.

«Перед поездкой не следует плотно кормить животное, иначе его может укачивать. Однако с собой необходимо взять привычный корм, чтобы периодически устраивать питомцу небольшие перекусы. Новой еды во время путешествия давать не стоит. А вот пить необходимо предлагать часто», — отметил Шеляков.

В автомобиле лучше не включать музыку, добавил эксперт. По его словам, громкие звуки могут дополнительно вызвать стресс у питомца.

Заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина до этого говорила, что в жаркую погоду стоит разнообразить рацион домашних животных овощами, которые содержат много клетчатки и воды, например кабачок или огурец. По ее словам, часть сухого корма лучше заменить на влажный. Это особенно важно для кошек, которые обычно пьют мало воды. В этом случае влажный корм будет компенсировать потерю жидкости. Кроме того, не стоит давать питомцам жирные и жареные продукты.

Ранее ветеринары объяснили, как помочь кошкам в жару.

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