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Ветеринары объяснили, как помочь кошкам в жару

Pravda.Ru: проветривание поможет кошкам легче пережить жару
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Shutterstock/Naviya

Утреннее и вечернее проветривание поможет кошкам легче переносить жару. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Они также посоветовали закрывать окна шторами или жалюзи, включать вентиляторы или кондиционер (поток воздуха при этом нельзя направлять прямо на животное). Лежанки кошек лучше разместить в тенистых и прохладных местах, подальше от солнечных лучей. На пол можно также положить влажное полотенце.

Специалисты также порекомендовали разместить в квартире несколько поилок и регулярно менять в них воду.

«Добавляем в рацион влажный корм — он помогает восполнить нехватку жидкости. Некоторым кошкам нравится слегка подсоленная вода от тунца или курицы — это стимулирует пить больше», — добавили в сообщении.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко до этого говорил, что летом владельцам важно особенно тщательно следить за свежестью корма домашних животных, чтобы не навредить их здоровью. По его словам, в жару влажный корм быстро портится, поэтому его не стоит оставлять в миске больше, чем на час.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидает 30-градусная жара.

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