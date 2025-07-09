Ветеринар объяснила, каким должен быть рацион питомцев в жару

В жаркую погоду стоит разнообразить рацион домашних животных овощами, которые содержат много клетчатки и воды, например кабачок или огурец. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

По ее словам, часть сухого корма лучше заменить на влажный. Это особенно важно для кошек, которые обычно пьют мало воды. В этом случае влажный корм будет компенсировать потерю жидкости. Кроме того, не стоит давать питомцам жирные и жареные продукты.

«В целом же питомцам в жаркую погоду надо чаще предлагать пить. Можно, скажем, расставить по дому емкости с водой и даже ее слегка охлаждать, добавляя кусочек льда. При этом важно не переусердствовать, потому что слишком холодная вода и усваивается плохо, и способна вызывать болезни верхних дыхательных путей — ларингиты, риниты», — предупредила Алешина.

Ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина до этого говорила, что домашние животные в жаркую погоду могут получить тепловой удар и солнечные ожоги, поэтому в этот период они требуют особого ухода. Так, она советует предоставлять им доступ к прохладным местам, например, ванне, или использовать охлаждающие коврики и хладоэлементы, если в квартире нет кондиционера или вентилятора.

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