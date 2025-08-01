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Психолог дала советы, которые помогут ребенку освоиться в детском саду

Психолог Сулименко: подготовка поможет ребенку освоиться в детском саду
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Родителям следует заранее начинать подготовку ребенка к детскому саду, чтобы не вызывать сильный стресс у него. Об этом kp.ru рассказала психолог и арт-терапевт Елена Сулименко.

«Если очень тревожно, или ребенок к вам очень привязан, попробуйте договориться с воспитателями, что вы будете оставаться там вместе с малышом первые дни. Знакомство с группой и коллективом должно быть постепенным. Начните с кратких совместных посещений детского сада по два-три часа, затем увеличивайте время постепенно», — сказала эксперт.

Она посоветовала заранее рассказывать детям о том, что будет происходить в детском саду, а также проводить подготовку в виде занятий, чтобы снять лишнюю тревогу. Кроме того, важен и настрой родителей, подчеркнула Сулименко. По ее словам, ребенок должен чувствовать от них спокойствие и уверенность, чтобы быстрее адаптироваться.

Психолог, консультант по сну BabySleep Татьяна Чхиквишвили до этого говорила, что родителям важно поддерживать ребенка, который начал ходить в детский сад и столкнулся с реакцией в виде капризов и слез. По ее словам, такие эмоции являются нормой в ходе привыкания к детскому саду, потому что это представляет серьезную нагрузку на нервную систему ребенка. Она призвала взрослых найти моральные ресурсы, чтобы помочь ему справиться с этими сложностями.

Ранее психолог рассказала о пользе групп «на полдня» в детских садах.

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