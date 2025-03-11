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Психолог дала советы, которые помогут ребенку адаптироваться к детскому саду

Психолог Чхиквишвили: поддержка родителей важна для адаптации к детскому саду
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Pexels

Родителям важно поддерживать ребенка, который начал ходить в детский сад и столкнулся с реакцией в виде капризов и слез. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог, консультант по сну BabySleep Татьяна Чхиквишвили.

По ее словам, такие эмоции являются нормой в ходе привыкания к детскому саду, потому что это представляет серьезную нагрузку на нервную систему ребенка. Она призвала взрослых найти моральные ресурсы, чтобы помочь ему справиться с этими сложностями.

Помимо этого, важно давать детям отдыхать и вводить их в режим постепенно. Так, можно начать с коротких посещений учреждения и постепенно увеличивать время его пребывания в садике. Важно также поддерживать режим дня в саду и дома. Психолог советует также рассказывать ребенку о том, что будет происходить, пока он будет в садике.

«Напоминайте ему, что вы вернетесь за ним. Это поможет малышу чувствовать себя более уверенно и комфортно», — добавила Чхиквишвили.

Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Екатерина Федорина до этого говорила, что посещение группы кратковременного пребывания (ГКП) в детском саду — это важный шаг ребенка в большое общество. Воспитанники ГКП, по ее словам, постепенно учатся отпускать от себя родителей и таким образом социально взрослеть.

Ранее сообщалось, что воспитаннику детсада в Тюменской области проломили голову стулом.

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