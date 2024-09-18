Психолог рассказала о пользе групп «на полдня» в детских садах

Посещение группы кратковременного пребывания (ГКП) в детском саду — это важный шаг ребенка в большое общество. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Екатерина Федорина. Воспитанники ГКП, по ее словам, постепенно учатся отпускать от себя родителей и таким образом социально взрослеть.

«В педагогическом багаже воспитателей всегда есть игры, которые помогают детям раннего возраста научиться вместе делать общее дело, проявлять вежливость, помогать товарищу, мириться после ссор, то есть осваивать положительные социальные навыки», — рассказала специалист.

Она добавила, что опытный педагог может дать практические советы родителям, как выстроить отношения со своим ребенком.

До этого Федорина отмечала, что обычно привыкание детей к ГКП длится около месяца, но в отдельных случаях может затянуться из-за индивидуальных особенностей воспитанника. Если ребенок испытывает трудности адаптации, психолог посоветовала попробовать для начала подобрать группу, которая работает по принципу «Вместе с мамой».

Ранее психолог объяснила, как подготовить ребенка к детскому саду.