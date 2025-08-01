Названы трое новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе», скрывающихся за рубежом

Фотографии троих ранее не известных фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», скрывающихся за границей, оказались в распоряжении РИА Новости.

Речь идет о гражданах Таджикистана, которых следствие связывает с организацией теракта. Согласно материалам дела, двое мужчин фигурируют как организаторы террористических ячеек «Вилаят Хорасан» — структуры, в которую, по версии следствия, входили непосредственные исполнители нападения. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ, касающимся теракта, покушения на теракт, незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, а также их изготовления.

Как отмечается, личные данные подозреваемых — фамилии, инициалы и гражданство — полностью совпадают с информацией о лицах, внесенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в 2024 году. Указаны и пометки о возбуждении уголовного дела по статьям, связанным с терроризмом. По данным агентства, среди граждан Таджикистана с аналогичными именами, отчествами, фамилиями и датами рождения других лиц не зарегистрировано.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 115 потерпевших, сообщал, что сейчас власти Турции уже рассматривают возможность экстрадиции подозреваемых, связанных с обеспечением исполнителей атаки оружием. По данным следствия, они также могут быть причастны к организации подготовки боевиков в Турции и входят в состав «Вилаят Хорасан».

Теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. По данным следствия, группа нападавших открыла стрельбу из автоматов в концертном зале, а затем подожгла зрительный зал. Спасти не удалось 147 человек, еще 336 пострадали, трое числятся пропавшими без вести. Ущерб от нападения оценили в 5,7 млрд рублей.

Дело в отношении предполагаемых участников нападения передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» находились в РФ незаконно.