Ключевской вулкан активизировался после землетрясения на Камчатке

Ключевской вулкан выбросил пепел на 6 км после землетрясения на Камчатке

Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6 км после мощного землетрясения магнитудой 8,8 на Камчатке. Об этом сообщает сеть природных парков «Вулканы Камчатки» в своем Telegram-канале.

По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, после землетрясения на Авачинском вулкане зарегистрировали газовые выбросы на высоту 200-300 м, в связи с чем туристов призвали воздержаться от восхождений.

Тем не менее, Ключевской природный парк пока остается доступен для посещения.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону.

Последствия коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупреждают, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще не менее месяца. ООН уже предложила свою помощь.

Ранее на Курильских островах произошло мощное землетрясение.