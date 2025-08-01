Замглавкома ВКС заявил о планах обеспечить укрытиями аэродромную сеть ВС РФ

Начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Александр Максимцев заявил в интервью газете «Красная звезда», что всю аэродромную сеть Вооруженных сил РФ планируется обеспечить укрытиями для защиты авиации.

По словам Максимцева, за последние два года на основных аэродромах началось строительство укрытия для военной авиации.

«В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных Сил Российской Федерации», — сказал начальник Главного штаба ВКС.

21 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что не менее 75 аэропортов в России будут модернизированы к 2030 году. Он отметил важность связанности регионов страны и текущую реконструкцию аэропортовой сети. С начала года уже введены в эксплуатацию четыре новых терминала в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском и Минеральных Водах. По поручению президента к 2030 году планируется обновить не менее 75 аэродромных комплексов, включая регионы Дальнего Востока.

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