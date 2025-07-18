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В США назвали лучший боевой самолет России

TNI: истребитель Су-35С — лучший боевой самолет ВКС России
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Истребитель четвертого поколения Су-35С считается одним из лучших боевых самолетов Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт, выделив ключевые преимущества данной машины.

По его словам, Су-35С, известный в НАТО под кодовым названием Flanker-E, был разработан знаменитым российским конструкторским бюро «Сухой» и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции среди боевых самолетов, находящихся на вооружении российских ВКС. Вайхерт отметил, что хотя истребитель пятого поколения Су-57 превосходит Су-35С по характеристикам, его применение в боевых условиях происходит реже.

Кроме того, обозреватель подчеркнул, что Су-35С успешно выполняли задачи в зоне действия украинских систем противовоздушной обороны, что подтвердило их высокую боеспособность. Как указывает издание, Су-35С, являясь развитием Су-27, получил модернизированный планер и двигатели с изменяемым вектором тяги, что обеспечивает ему выдающуюся маневренность и преимущества в воздушных боях.

В конце июня объединенная авиастроительная корпорация передала Вооруженным силам РФ очередную партию новых истребителей Су-35С.

Ранее российский истребитель Су-35С атаковал позиции ВСУ в Курской области.

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