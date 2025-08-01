Врачи оценили опасность обнаруженных в чебупелях веществ

В ходе проверки Роскачества в популярных полуфабрикатах — чебупелях — обнаружили опасные вещества. Врачи Скандинавского Центра Здоровья рассказали «Газете.Ru», чем такие находки вредны для здоровья и какие последствия могут возникнуть при регулярном употреблении подобных продуктов.

Проверка показала, что в продукции компаний «Горячая штучка», «Стародворье», «Кремлевская» и «Вязанка» содержались антибиотики, лекарственные препараты, бактерии и остатки шкур животных. Особенно проблемными оказались бульмени, чебупели, сосиски и колбасы, в которых ранее фиксировались превышения допустимого уровня бактерий и случаи сальмонеллы.

«Антибиотики из пищи накапливаются в тканях и оказывают токсическое воздействие на органы. Они формируют устойчивость бактерий к лечению и снижают эффективность терапии при инфекциях. Хроническое употребление полуфабрикатов разрушает полезную микрофлору кишечника, ослабляет иммунитет и повышает риск воспалительных заболеваний», — объяснила терапевт Ольга Чистик.

Кишечная палочка и сальмонелла в продуктах могут вызвать диарею, боли в животе, рвоту и повышение температуры. При тяжелых формах инфекций возможны появление крови в стуле, обезвоживание и осложнения со стороны почек или других органов. Длительная диарея и температура выше 38°C требуют немедленного обращения к врачу.

«Нарушение микрофлоры кишечника проявляется вздутием, урчанием, болью в животе, нестабильным стулом, потерей аппетита, отрыжкой и изменением запаха кала. На коже возможны высыпания и зуд. Часто наблюдается утомляемость, простуды и аллергические реакции на привычные продукты», — сказала Чистик.

Переработанное мясо с костями и соединительной тканью усваивается хуже. Оно задерживается в желудочно-кишечном тракте, провоцирует газообразование и раздражает слизистую. Постоянное питание такими продуктами приводит к хроническому воспалению, нарушению моторики кишечника, дивертикулезу (образованию небольших мешочков в стенках кишечника) и синдрому повышенной проницаемости (когда стенки кишечника становятся более «дырявыми» и пропускают в кровь лишние вещества), который может запускать аутоиммунные реакции, добавила терапевт.

Кроме того, устойчивость бактерий к антибиотикам может развиться уже через несколько месяцев регулярного употребления продуктов с их остатками. Горизонтальный перенос генов устойчивости (обмен генами между бактериями, из-за чего они быстрее становятся устойчивыми к антибиотикам) происходит быстро и повышает риск появления резистентных штаммов.

«Если возникли жалобы со стороны ЖКТ и частые инфекции, важно скорректировать питание, исключить промышленно обработанные продукты и соблюдать питьевой режим. Следует сдать копрограмму, посев кала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, общий анализ крови. При выраженных симптомах нужно обратиться к гастроэнтерологу или терапевту. Прием пробиотиков лучше согласовать с врачом. Восстановить микрофлору помогают продукты с пищевыми волокнами, пребиотики и ферментированные продукты. У здоровых людей процесс занимает несколько недель или месяцев», — сказала Чистик.

Эндокринолог Галина Смирнова подчеркнула, что остатки антибиотиков и лекарств нарушают работу эндокринной системы. Они изменяют синтез и метаболизм половых гормонов и гормонов щитовидной железы. Нарушение микрофлоры ухудшает усвоение микроэлементов (йод, железо, медь), необходимых для щитовидной железы, и может усиливать аутоиммунные процессы.

«Прямая связь между антибиотиками из пищи и гипотиреозом не доказана, но влияние на микробиоту и иммунитет повышает риск нарушений работы щитовидной железы при предрасположенности. Изменения микробиоты и воспаление провоцируют набор веса, инсулинорезистентность и диабет 2-го типа. Снижение риска возможно уже через 2–3 месяца после отказа от полуфабрикатов: уменьшаются воспалительные маркеры и нормализуются показатели гормональной системы», — заявила врач.

Дети более уязвимы из-за формирования микробиоты и иммунной системы. Пожилые страдают от снижения ферментативной функции и атрофии слизистой. Пациенты с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом чаще сталкиваются с тяжелыми последствиями.

«Пациентам с диабетом, ожирением, гормональными нарушениями и людям из группы риска особенно важно внимательно относиться к рациону. Нужно ограничить промышленные полуфабрикаты, выбирать свежие и минимально обработанные продукты, включать в рацион пребиотики и пробиотики и контролировать метаболические и гормональные показатели. Регулярные обследования помогают вовремя выявить осложнения и снизить риски», — резюмировала Смирнова.

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