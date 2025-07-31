В Карелии мужчина пытался увести чужую собаку и ударил ее топором

В Карелии неизвестный пытался увести чужую собаку и ударил ее топором

В Карелии неизвестный мужчина ударил чужую собаку топором, не сумев увести ее с собой. Об этом сообщает karelinform.ru.

Инцидент произошел в городе Суоярви, где местные жители обнаружили травмированную собаку, привязанную во дворе дома в отсутствие хозяина. По словам соседки, она видела, как неизвестный мужчина пытался увести животное, а когда пес оказал сопротивление, ударил его обухом топора и скрылся с места происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. По ее результатам будет принято решение о дальнейших мерах.

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